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Hatayspor, Rizespor maçına hazır
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 22.01.2022, 08:56
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor - Çaykur Rizespor karşılaşması pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.