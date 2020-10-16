Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantinaya alındı
HATAYSPOR 6 FUTBOLCUNUN KORONA VİRÜSE YAKALANMASININ ARDINDAN BUGÜN YAPILAN TESTLERDE 11 FUTBOLCU, 1 PERSONEL VE TEKNİK DİREKTÖR ÖMER ERDOĞAN'IN DA TESTLERİ POZİTİF ÇIKARKEN VAKA SAYISI 19'A YÜKSELMİŞTİ. YAŞANAN GELİŞMELERİN ARDINDAN HATAYSPOR OSMAN ÇALĞIN TESİSLERİ KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Hatayspor 6 futbolcunun korona virüse yakalanmasının ardından bugün yapılan testlerde 11 futbolcu, 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın da testleri pozitif çıkarken vaka sayısı 19’a yükselmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alındı.
Hatayspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. 6 futbolcusunda korona virüs çıkan Güney ekibinde, pazar günü oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde rutin testler gerçekleşmişti. Bugün açıklanan sonuçların ardından 6 futbolcuya ek olarak 11 futbolcuda daha korona virüs çıktı. Toplamda 17 futbolcusunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte pozitif vaka sayısı 19 olan Hatayspor’da tesisler karantinaya alındı.
Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alınırken, Hatayspor’da BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde toplam 17 futbolcu korona virüse yakalanmış oldu.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Bu sabah yapılan Covio-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda Covid-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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