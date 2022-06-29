Hasret Bozkurt 5., Mihraç Akkuş 7. oldu

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları judo müsabakalarının ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt beşinci, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş yedinci oldu.

19. Akdeniz Oyunları’nın başladığı Cezayir’in Oran kentinde, judo karşılaşmalarında kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt beşinciliği, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş yedinciliği elde etti.

23 ülkeden 73 kadın ve 84 erkek sporcunun katılım sağladığı Akdeniz Oyunları judo dalında birinci gün müsabakalarında 57 kilo judokacı Hasret Bozkurt çeyrek finalde Bosna Hersekli Andjela Samardzic’i ipponla yendi. Yarı finalde Sırp Marica Perisic’e yenilen Bozkurt, bronz madalya için Kosovalı Flaka Loxha ile mücadele etti. Rakibine altın skorda yenilen Bozkurt sıkletinde beşinci oldu.

Günün diğer karşılaşmalarında erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş repesajda yenildi ve yedincilik elde etti.

Akdeniz Oyunları’nda yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan ilk turda İtalyan Nicolle D İsanto, 70 kiloda Minel Akdeniz ilk maçında Portekizli Joana Crisostomo; erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ilk turda Suriyeli Hasan Bayan ile karşılaşırken, 81 kiloda Vedat Albayrak direkt çeyrek final karşılaşmasıyla madalya mücadelesi yapacak.