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Harun Tekin'in kaderi sezon sonunda belli olacak

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Harun Tekin'in kulüpteki geleceğinin sezon sonu netleşeceği ifade edildi.

Spor 02.05.2021, 12:35
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Harun Tekin'in kaderi sezon sonunda belli olacak

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edilmesinin ardından kaleyi Harun Tekin devralmıştı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Harun Tekin'in durumu sezon sonunda belli olacak.

KARAR EMRE BELÖZOĞLU'NUN

3 yıldır takımda olan kaleci Harun'a yeni sözleşme teklifinin yapılıp yapılmayacağına teknik patron Emre Belözoğlu karar verecek.

Zaman zaman yediği hatalı gollerle tepki çeken Harun Tekin, kariyerine Menemen altyapısında başladı. 31 yaşındaki deneyimli eldiven, 2010 yılında transfer olduğu Bursaspor'dan 2018'de ayrılarak Fenerbahçe'ye geçmişti. İzmir doğumlu olan milli file bekçisi, sarı-lacivertli formayla toplamda 44 kez maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'ini gol yemeden tamamladı.

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