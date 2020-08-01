Harry Kewell, Oldham Athletic’in yeni teknik direktörü oldu

Galatasaray’ın eski futbolcusu Harry Kewell, İngiltere 2. Lig takımlarından Oldham Athletic’in yeni teknik direktörü oldu.

İngiliz ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Harry Kewell’ın takımın başına getirildiği açıklandı. Avustralyalı teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Açıklamada, Kewell’ın 18 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde Liverpool, Leeds United ve Galatasaray gibi takımlarda oynadığının vurgusu yapıldı.

Oldham Athletic, geçtiğimiz sezon pandemi nedeni ile tescil edilen İngiltere 2. Ligi’ni 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 41 puanla 19. sırada tamamladı.

41 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Watford U23 Takımı, Crawley Town ve Notts County ekiplerinde de görev aldı.