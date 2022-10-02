A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Polonya galibiyetinin ardından, "Mükemmel bin maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci tur için çok güçlü dört takımla karşılaşacağız fakat biz de güçlü ve hazırız" dedi.

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena’da A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında karşılaştığı Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve gruptan lider olarak çıktı. Maç sonu Başantrenör Giovanni Guidetti ve Kaptan Eda Erdem Dündar, duygularını aktardı. Guidetti, "Mükemmel bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Polonya gibi güçlü bir rakip karşısında çok zor bir maçı kazandılar. Polonya iyi oynadı fakat Polonya karşısında tie break setinde maçı kazanmayı başardığımız için mutluyum. Bu hiç azımsanabilecek düzeyde bir başarı değil. İkinci tur için çok güçlü dört takımla karşılaşacağız fakat biz de güçlü ve hazırız" şeklinde konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Mutlu ve gururluyuz. Beş sete uzayan maçta ibre bizden yana oldu. Üstün olduğumuz ilk seti ve dördüncü seti kazanamadık fakat beşinci sette galip gelmeyi başardık" ifadelerini kullandı.