Gökay Kavalcı: "Maçın başında yediğimiz şanssız golle demorileze olduk"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, Eyüpspor karşısında oyun planlarının istedikleri gibi gitmediğini söyleyerek, "İkinci yarı çok basit hatalar yaptık ve neticesinde istemediğimiz bir skor ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu değerlendirmelerde bulanan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, “Bugün çok güçlü bir rakip ile deplasmanda karşı karşıya geldik. Eyüpspor lig lideri neticede. Bizim oyun planımız ikinci bölgede savunma yapıp hızlı hücumlarla gol aramaktı. Bunun için çok çalıştık ama maçın hemen başında yediğimiz şanssız bir golle demorileze olduk ve oyun stilimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bizim de kaçırdığımız gol pozisyonları oldu. Özellikle Kevin ile kaçırdığımız pozisyon gol olsa oyun çok farklı yerlere gelebilirdi. İlk yarı fena oynamadığımızı düşünüyorum. Ama ikinci yarı çok basit hatalar yaptık ve neticesinde istemediğimiz bir skor ile karşı karşıya kaldık. Özellikle hücumdan savunmaya geçişte ve üçüncü bölgede çoğulmayla ilgili sorunlar yaşadık. Bu konularda çalışmalar yapacağız. Rakibimiz gerçekten çok güçlü bir takımdı. Ligin en iyi takımlarından biri. Onları aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Tuzlaspor olarak bizde önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.