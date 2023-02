Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Birileri beceremezsiniz dediler, hamdolsun başardık”

Ümraniye’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılında temeli atılan ve bir süredir inşası devam eden Birol Hayal Yüzme Havuzu düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Birileri beceremezsiniz dediler, hamdolsun başardık. Millete hizmet etmenin yolunu kesmeye çalıştılar, işte o zihniyetler ile çarpışa çarpışa, mücadele ederek bu günlere geldik” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Ümraniye Birol Hayal Yüzme Havuzu düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, milli sporcular, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı gösterisi ile başlayan açılış töreni kürsü konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “20 yıldan beri bu noktada hiç bir şekilde hiçbir engele aldırmadan, durmadan ve duraksamadan çalıştık” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstanbul, dünyanın en güzel şehri, yedi tepeli bu şehrin her karışında hamdolsun ülkemizin her bir karışında olduğu gibi icraatlarımızla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mührümüz var, alın teri var. 20 yıldan beri bu noktada hiç bir şekilde hiçbir engele aldırmadan, durmadan ve duraksamadan çalıştık, yapmaya devam ettik. Birileri beceremezsiniz dediler, hamdolsun başardık. Millete hizmet etmenin yolunu kesmeye çalıştılar, işte o zihniyetler ile çarpışa çarpışa, mücadele ederek bu günlere geldik. Biz, sizlerle birlikte her daim ifade ettiğimiz gibi durmak yok yola devam diyoruz“ şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin güçlü bir spor alt yapısı var”

Bakan Kasapoğlu, “Bu millet, şehrin çöp kokusundan, patlayan çöplüklerden, akmayan suları ve bozuk yolları çok iyi biliyor. O günlerden bu günlere hizmetle, eserle ve üretimle buluşmasını da çok iyi biliyor. İşte 20 yıllık süreç, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ulaşımdan sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden alt yapıya, kültüre, sanata ve tarıma kadar dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldik. Birileri her zaman olduğu gibi bu yatırımları başka şekilde ifade etmeye, algılarla başka yöne çekmeye çalışıyor. Yerli yatırımlarımız, milli çalışmalarımızı, havalimanlarımızı, köprülerimizi ve tünellerimizi yerden yere vurdular. Şimdi, İnsansız hava araçlarımız ile uğraşıyorlar. Bu süreçte hamdolsun yine diğer alanlarda olduğu gibi ülkenin her bir karışını spor tesisiyle donattık. Köylere kadar, Türkiye’nin güçlü bir spor alt yapısı var” dedi.