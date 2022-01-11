Son Dakika
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: “Muş’u çok verimli bir coğrafyaya dönüştürmek için canla başla çalışacağız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Galatasaray ile yolları ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.
Galatasaray ile yolları ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.
Spor 11.01.2022, 13:59
Galatasaray ile yolları ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.