Fenerbahçe'ye henüz tescil yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların tescili için yaptığı başvuruya dair henüz bir karar almadıklarını ifade etti.

Akşam gazetesine konuşan Özdemir, Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği yönündeki iddialara dair "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Trabzonspor'un Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun seçimle gelmesine yönelik FIFA'ya yaptığı başvuru hakkında ise "Ne bize FIFA bu konuda bir görüş sordu, ne de bir talepte bulundu. 'FIFA kurulların seçimi için TFF'ye yazı gönderdi' bilgisi doğru değil. Hayır, yok böyle bir şey." şeklinde konuştu.

(Maçkolik)