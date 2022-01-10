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Fenerbahçe Kadıköy’de 2. kez kayıp
Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı ilk maçta Adana Demirspor’a evinde 2-1 mağlup oldu.
Spor 10.01.2022, 22:01 10.01.2022, 22:12
Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı ilk maçta Adana Demirspor’a evinde 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olurken, ligde iç sahada ikinci kez mağlup oldu. Müsabakanın 29. dakikasında Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Adana Demirspor 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Belhanda’nın golüyle sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligde daha önce Kadıköy’de Alanyaspor’a 2-1 kaybetmesinin ardından alınan Adana Demirspor mağlubiyetiyle ikinci kez Kadıköy’de mağlup oldu.