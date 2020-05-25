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Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu ligi iptal etme önerisi yapmıştı

Euroleague'de bugün yapılan toplantı sonrası THY Euroleague'de ve Eurocup'ta sezon iptal edildi.

Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu ligi iptal etme önerisi yapmıştı

Euroleague'de bugün yapılan toplantı sonrası THY Euroleague'de ve Eurocup'ta sezon iptal edildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:31
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Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu ligi iptal etme önerisi yapmıştı

Euroleague ve Eurocup'ta 2019/20 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Bu sezon şampiyon belirlenmeyecek. Euroleague'de 2020/21 sezonu ise aynı 18 takımla oynanacak. 

Bu sezon EuroLeague'de mücadele eden takımlarımız:
Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko

Bu sezon EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız:
TOFAŞ
Galatasaray Doğa Sigorta

Bartomeu'dan 'iptal' önerisi

Toplantıda ilk konuşma yapan Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu kulüplere, ligi iptal etme önerisi yapmıştı. Bartomeu konuşmasında, oyuncu sakatlıklarından ve geri dönüş planının mevcut koşullardan dolayı doğru olarak uygulanamayacağından dolayı ligi iptal etmenin daha doğru olacağını belirtmişti. 

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