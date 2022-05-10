Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!

Manchester City, Erling Haaland’ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland transferi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Manchester City, Norveçli golcünün bonservisi için serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. 1 Temmuz 2022'de İngiliz devine katılacak Haaland, yıllık 30 milyon euro kazanacak.