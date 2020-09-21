Erciyes’te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarının Velo Erciyes MTB ve Downhill etabı koşuldu. Bisikletçiler 4 gün boyunca Erciyes Dağı’ndaki zorlu arazi koşullarında toplamda 129 kilometre pedal çevirdi. Türkiye’nin ilk ve tek downhill parkurlarında nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri’de 3 Eylül’de başlayan ve başarılı bir şekilde tamamlanan Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları 17 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında 2’si Downhill olmak üzere 15 Dağ Bisikleti müsabakaları ile devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes tarafından organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve ORAN Kalkınma Ajansı, Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışlarının 4 günlük Velo Erciyes MTB ve Downhill etabına yurt içi ve yurt dışından 40 sporcu katıldı. Dağ bisikleti yarışlarında Cross Country Maraton-XCM, Cross Country Olimpik-XCO, Cross Country Time-XCT ve Cross Country Point-XCP olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Sporcular inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 129 kilometre mesafe kat ederek kıyasıya ter döktü. Velo Erciyes MTB yarışlarının genel klasmanında birinciliği Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Abdulkadir Kelleci alırken ikinciliği Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Hennadii Moiseiev, üçüncülüğü ise yine aynı takımdan Tom Reho elde etti. Kadınlarda ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımından Iryna Slobodyan birinci olurken, aynı takımdan Maria Sherstiuk ikinci, Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Semra Yetiş ise üçün oldu.

Erciyes Dağı’nın 2 bin.200 metresinde kurulan Türkiye’nin ilk ve tek downhill parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park’ta Downhill Erciyes Kupası da düzenlendi. UCI C2 kategorisinde gerçekleşen yarışlar Erciyes Bike Park içerisinde bulunan 1.760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayaların bulunduğu özel hazırlanmış parkurda gerçekleşti. Adrenalin tutkunu bisikletçiler zorlu arazi şartlarına direnç göstererek pedal bastı. Erciyes Downhill Kupası’nda Emirhan Eroğlu birinci, Yavuz Aksoy ikinci, Adilhan Şanlı üçüncü oldu. Velo Erciyes MTB Yarışları ve Erciyes Downhil Kupası’nda dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yarış programı ise şöyle:

23 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup

24 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri MTB Cup

1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup

8-11 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları - 4 Gün /4 Yarış