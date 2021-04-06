Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Teknik direktörlük kariyerimdeki ilk maçım olması itibarıyla kazanmak çok güzel. Kazanmak her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zor oluyor. Kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. İki farklı yarıdan bahsedebiliriz. İlk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. İstekli ve arzuluydu takım. İlk yarıda oyunu istediğimiz şekle getiremedik. Bir gol bulsaydık başka şeyler olabilirdi. İkinci yarıdaki golden sonra takım biraz daha istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Bütün takımdaki oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk maçımda bana galibiyet armağan ettiler, çok ciddi bir mücadele ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkmasıyla ilgili Emre Belözoğlu, "Mutlaka heyecan oluyor, sahanın içi çok pratik ettiğim ve çocukluğumdan beri olduğum yer. Şu an başladığım nokta da tecrübe isteyen bir yer. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü hissettiğinizde bu daha da ağırlaşıyor. Fenerbahçe için her türlü görevin altına gireceğimizi söyleyebilirim. Teknik direktörlük, benim deneyimlerimle beraber gelişecek bir pozisyon. İstediğim ve inandığım güçlü bir oyun var. Bu 9 hafta boyunca bunu toparlayacak kalitemiz var. İnşallah oyunsal anlamda çok daha gelişmiş ve güçlü oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız. Camiamızın şampiyonluk hasretine son veririz." diye konuştu.

"Sonunun güzel ve iyi olacağına inanıyorum"

Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın sahasında 65 gün sonra kazanması ve Tanzanyalı oyuncu Mbwana Samatta'nın 70 gün sonra gol sevinci yaşamasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Samatta için mutluyum. Çok büyük beklentiyle geldi kulübümüze. Çok düzgün karakterli, tamamen hayatını futbola adamış birisi. İstediği gol ortamını yakaladığında Samatta'nın gol sayısını çok daha yükselteceğini düşünüyorum. Oyun planının gelişmesiyle mevcut golcülerin gol sayısı artacaktır. Kolay değil, Fenerbahçe sahasında 65 gündür kazanamıyordu. Maçlar iç saha diyoruz ama Fenerbahçe'nin buradaki en büyük gücü taraftarı. 65 gündür galip gelemeyen takım bugün 1-0 kazandı. Bu, rakiplerin kaybetmesiyle çok önemli bir galibiyet haline geldi. 9 haftalık zorlu maçların beklediği bir maraton. Bugün zor başladı ama sonunun güzel ve iyi olacağına inanıyorum."

Ligin kalan sürecinde puan kaybı yaşamak istemediklerini vurgulayan 40 yaşındaki futbol adamı, "Herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz yok. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yolumuz kolay değil. Zorlu bir dönem bizi bekleyecek. Bunun üstesinden gelebilecek oyuncu kalitemiz ve bilgimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Set oyununu düşündüğüm için Sinan Gümüş ile başladım"

Takımdaki tüm futbolcuların Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olduklarını ifade eden Emre Belözoğlu, Denizlispor karşısında ilk 11'de Bright Osayi-Samuel'in yerine Sinan Gümüş'e şans vermesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Her maçın ayrı senaryosu var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. Osayi-Samuel, çok değerli bir oyuncu, çok ciddi yatırım yaptığımız bir futbolcu. Ondan çok beklentimiz var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan Gümüş ile başlama kararı verdik. Sinan da herkes gibi elinden geleni yaptı. Osayi-Samuel de girdikten sonra katkı sağladı. Önemli olan, bizim oynadığımız oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunun karşılığını alacağız."

(Maçkolik)