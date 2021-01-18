Emniyet Müdürü Turanlı'dan 'Mesut'lu buzlanma uyarısı!

İlginç mesajları ile dikkat çeken Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, dün saatleri 00.00 gösterirken sosyal medya hesabı Facebook’tan buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Emniyet Müdürü Turanlı, Fenerbahçe’ye transfer olan Devrekli Mesut Özdil’i de kastederek, “Kazalarımızla üzülmeyelim” dedi.

Bu gece Uçakla Türkiye’ye gelmek üzere olan Arsenal’ın yıldız eski futbolcusu Mesut Özdil’in eşi ve çocuğu ile uçaktan paylaştıkları resmi kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak buzlanmaya karşı vatandaşı uyaran İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı açıklamasında, “Yarın sabah özellikle toplu taşım yollarında ana güzergahlarda hava koşullarından kaynaklı oluşabilecek Buzlanmanın oluşturabileceği risklere ve doğabilecek olumsuzluklara karşı;

Şehir içinde ve Şehirlerarası yollarda ekip ve personelimizle artırılmış trafik tedbirleri için yollarda olacağız. Buzlanmaya, kızaklamaya ve kazalara karşı lütfen duyarlı dikkatli ve tedbirli olalım.

Artık 'Mesut' bu şehre daha yakın iken, sayesinde bütün memleket yeniden bi’l-vesile Zonguldak’ı konuşurken; KAZALARIMIZLA üzülmeyelim” dedi. (Halkın Sesi)



