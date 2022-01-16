Elazığspor’un kurucularından İhsan Uğur vefat etti

Elazığspor’un kurucuları arasında yer alan İhsan Çolak (95) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Elazığspor’un kuruluşundaki önemli isimlerinden olan Çolak İhsan lakaplı İhsan Uğur, evinde beyin felci geçirdi. 31 Aralık Cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavi gören İhsan Uğur, bugün vefat etti. 1927 Elazığ doğumlu olan Uğur, Elazığspor kurulmadan önce Elazığ karması, Merkez Gençlik, Yolspor gibi dönemin güçlü amatör futbol kulüplerinde futbolcu olarak oynadı. Elazığlı birçok futbolcunun yetişmesinde büyük rol oynayan Uğur, uzun yıllar Elazığ futboluna çeşitli kademelerde hizmetler verdi.

Elazığspor’un kuruluşunda büyük emekleri olan İhsan Uğur, Elazığspor’un ilk şampiyon olan 1974-1975 sezonu kadrosunda genel kaptan olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Uğur, yarın İzzetpaşa Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası Harput’ta defnedilecek.