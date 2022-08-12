Edin Visca’dan kötü haber

Trabzonspor’da Visca şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan müsabakanın 40. dakikasında Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak hastaneye getirilen Edin Visca’nın ilk kontrollerinde, Humerus kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Yapılacak son kontrollerden sonra ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.