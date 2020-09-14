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Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’a konuk olacak

ECZACIBAŞI VİTRA, SULTANLAR LİGİ’NİN İKİNCİ HAFTASINDA BEŞİKTAŞ’A KONUK OLACAK.

Spor 14.09.2020, 10:28
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Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’a konuk olacak

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’a konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi’ne Sistem9 Yeşilyurt takımını mağlup ederek üç puanla başlayan Eczacıbaşı VitrA, ligin ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Lige galibiyetle başlayarak güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen orta oyuncu Beyza Arıcı, "Önümüzde oynamamız gereken birçok karşılaşma var. Yoğun bir antrenman ve maç dönemine giriş yaptık. Bu haftaki maçlarımız için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstediğimiz sonuçları elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, yarın saat 15.00’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

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