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Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Spor 08.05.2021, 15:51
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan

Süper Lig'in 40. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne olacak. 20:30’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Şampiyonluk mücadelesindeki en önemli maç olan derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 40'ıncı haftasında bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.”ifadeleri kullanıldı.

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