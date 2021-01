Dan Petrescu: "Fenerbahçe büyük bir takım"

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe büyük bir takım" dedi.

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, kulüp tesislerinde maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dan Petrescu yönetimindeki oyuncular, düz kolunun ardından kondisyon çalıştı. 2-0’lık Başakşehir galibiyetini değerlendiren Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok; "Benim için yeni bir macera, Anadolu’nun güçlü kulüplerinden Kayserispor. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İlk maçımı oynadım, çok güzel ve anlamlı bir galibiyetti hem kendim hem takımım için. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Şu an ligde kim ne konumda hiç önemli değil, maç sahada kazanılıyor. Zor bir deplasman olacağını biliyoruz ama takımımızı üst sıralara çıkarmak için sahada her zaman mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Petrescu: "Başakşehir maçında tek olumsuzluk Alibec’in sakatlanması"

Başakşehir galibiyetini değerlendiren Teknik Direktör Dan Petrescu ise bu maçta tek olumsuzluğun Alibec’in sakatlanması olarak değerlendirdi. Petrescu, "Türkiye’nin son şampiyonuna karşı gerçekten çok önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Daha da önemlisi tüm oyuncular kalpleriyle ruhlarını sahaya koyarak iyi bir mücadele gösterdiler. Bu galibiyette Alibec’i kurban ettik diyebiliriz maalesef. Bir anlamda Alibec’e mal oldu. Bilmiyorum ne kadar sürer fakat Alibec birkaç hafta bizimle olamayacak. Tek olumsuz yönü Alibec’in sakatlanmasıydı, her şey ama her şey çok olumluydu" ifadelerini kullandı.

"Zor bir maç olacak"

Fenerbahçe maçının zor olacağını ancak her maçtan puan çıkarmak zorunda olduklarını aktaran Petrescu; "Fenerbahçe büyük bir takım. Her zaman şampiyonluk iddiası olan, şampiyonluk için yola çıkan bir takım. Son haftalarda da çok iyi mücadele ediyorlar. Zor bir maç olacak ama biz her maça aynı ruhla çıkıp her maçtan puan almak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu. Transfer dönemi sonuna kadar birkaç oyuncu takviye edeceklerini de ifade eden Dan Petrescu; "Yeni oyuncular almak zorundayız, taze kanlar gelmek zorunda. Transfer dönemi kapanana kadar eminim birkaç oyuncu takviyemiz olacak" açıklamasında bulundu.