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Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları sona erdi

DAĞ BİSİKLETİ MARATON DÜNYA ŞAMPİYONASININ TEST YARIŞLARI SONA ERDİ, DERECEYE GİREN YARIŞÇILARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Spor 18.10.2020, 17:09
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Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları sona erdi

Sakarya’da düzenlenecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğinde gerçekleştirilen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

23-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış sona erdi. Toplamda 12 ülkeden 44 sporcu test yarışında ter döktü. 110 kilometrelik parkur, hava şartları ve yağış nedeni ile 80 kilometreye düşürülürken bisikletçiler bu parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Gerçekleşen organizasyon son sporcunun varış çizgisine ulaşmasıyla tamamlandı. Yarışta dereceye girenlere ise ödül töreni düzenlendi.

Yarış sonucunda kadınlarda ilk sırayı Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Litvanyalı bisikletçi Katazina Sosna alırken, Kocaeli Brisa Spor Kulübü adına yarışan Semre Yetiş 2, İzmir Gençlik Merkezi adına yarışan Rafiye Başat 3’üncülüğün sahibi oldu. Erkeklerde ise birinciliği Torpado-Südtirol Mtb Pro Team adına yarışan Estonyalı bisikletçi Peeter Pruus elde ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Onur Balkan 2., Kazakhstan National Team adına yarışan Shakir Adilov 3. oldu.

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