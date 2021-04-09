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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti. Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü.

Spor 09.04.2021, 10:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, yurda döndü.

Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla Rusya'nın başkenti Moskova'dan milli takım kafilesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Muhammed Furkan, gazetecilere açıklamada bulundu.

Şampiyonadan altın madalyayla dönemin gururunu yaşadığını anlatan milli sporcu, bir sonraki hedefini olimpiyatlar olarak belirlediğini ifade etti.

(Fanatik)

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