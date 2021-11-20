Son Dakika
Çaykur Rizespor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.
Spor 20.11.2021, 14:57
RİZE (AA) - MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamayacak.