Çağatay Yılmaz: “Bu kadro Bursaspor’un geleceği”

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 5-1 mağlup ettiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, genç kadroyu işaret ederek, “Bu kadro Bursaspor’un geleceği. Önümüzdeki sezon armamızı mutlaka ait olduğu Süper Lig’e çıkaracağız” dedi.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’u 5-1 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncuların moralleri oldukça yükseldi. Yeşil-beyazlı takım deplasmandaki 5 gollü galibiyetinde takımının son sayısına imza atan Çağatay Yılmaz, gol attığı için oldukça mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor maçı ve gelecekle alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Uzun bir aradan sonra gol attığım için çok mutluyum. Bana güvenen herkese ve takım arkadaşlarıma mücadeleleri için teşekkür ederim. Bu kadro, Bursaspor’un geleceği. Bu yıl belki başaramadık ama önümüzdeki sezon armamızı mutlaka ait olduğu Süper Lig’e çıkaracağız.”