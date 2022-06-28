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Bursaspor’dan Cüneyt Arkın mesajı
Bursaspor Kulübü, 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının duayeni Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 28.06.2022, 11:19
Bursaspor Kulübü, 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının duayeni Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, büyük ustayı unutmadı. 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Usta sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”