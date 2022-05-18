Bursaspor’da Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig’e düşen Bursaspor’da yabancı oyuncuların sözleşmeleri feshediliyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta oynadığı Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor’da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlı kulüp, iki yabancı futbolcusu ile yollarını resmen ayırdı. Yapılan görüşmeler sonrasında Luka Capan ve Reagy Ofosu’nun sözleşmeleri feshedildi. Sözleşmeleri ay sonunda bitecek olan Elton Acolatse ve Thievy Bifouma’nın yanı sıra Massimo Bruno, Joao Pedro, Namiq Alasgarov ve Nicolas Zalazar’la da yolların ayrılması bekleniyor. Bildiğini üzere TFF 2. Lig’de yabancı oyuncu oynatılamıyor.