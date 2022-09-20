Bursaspor’da Amed Sportif maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.