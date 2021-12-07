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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!
Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Spor 07.12.2021, 18:23 07.12.2021, 18:43
Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”