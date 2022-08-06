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Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

Dün yaptığı hazırlık maçının ardından sabah çalışması yapmayan Bursasporlu futbolcular, akşam antrenmanında çift kale maç yaptı.

Spor 06.08.2022, 19:50
Bursaspor, hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü

Dün yaptığı hazırlık maçının ardından sabah çalışması yapmayan Bursasporlu futbolcular, akşam antrenmanında çift kale maç yaptı.

Afyon kampının 5. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Al Tai hazırlık maçında uzun süre görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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