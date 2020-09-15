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Beşiktaş, Bankalar Birliği’nde sona yaklaştı

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI REVİZE ETMEK İÇİN UZUN SÜREDİR GÖRÜŞME HALİNDE OLAN BEŞİKTAŞ SONA YAKLAŞTI. SİYAH-BEYAZLILARIN YIL SONUNA KADAR ANLAŞMAYI İMZALAMASI BEKLENİYOR.

Spor 15.09.2020, 14:02
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Beşiktaş, Bankalar Birliği’nde sona yaklaştı

Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların yıl sonuna kadar anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve geldiği 2019 yılının ekim ayından sonra Bankalar Birliği anlaşmasını revize etmek için yaptığı görüşmeler sonuca ulaşıyor. 1 yıla yakın bir süredir bu anlaşmayı yenilemek isteyen Ahmet Nur Çebi, her fırsatta "Faizler düştü ve biz de anlamamızı bu çerçevede revize ettirip vadeyi 10 yıla yaymak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde bu anlamdaki girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, anlaşmada sona yaklaştı. Yıl sonuna kadar Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma konusunda anlaşmayı imzalamayı planlayan Beşiktaş, 1.6 milyar TL üzerinden yapılandırma gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş bu anlaşmayı imzaladığı takdirde 5 yıllık vade 10 yıla çıkacak, faiz oranı da düşecek.

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