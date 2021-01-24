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Başakşehir’de Süper Kupa mesaisi başladı
Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor 24.01.2021, 14:18
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Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Trabzonspor mücadelesi hazırlıklarına devam edecek.