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Başakşehir’de Lima tamam, sırada kanat ve forvet var

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima’yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.

Spor 18.06.2021, 11:11
Başakşehir’de Lima tamam, sırada kanat ve forvet var

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima’yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.

Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu yaşayan Başakşehir, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal’a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic’den kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo’nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1’er transfer istemişti.

Mbombo’yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli’de top koşturan Lucas Lima’yla anlaşan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman’ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.
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