Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:
Yarın
13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır