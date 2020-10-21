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Balkes’ten vefa ziyareti

BALIKESİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÜMİT ARSLAN, YAŞAR ERGİNAL İLE YAŞAR ŞEN’E FORMA HEDİYE ETTİ.

Spor 21.10.2020, 14:21
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Balkes’ten vefa ziyareti

Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, Balıkesirspor’a gönül vermiş esnaf ve taraftarlara vefa ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Arslan, Balıkesirspor için 20 yıldır fikstür bastırarak tüm Balıkesir’e dağıtan Yaşar Erginal ile geçimini kağıt toplayarak sağlayan ve gelirinin bir kısmını kulübe bağışlayan Dede Yaşar lakaplı Yaşar Şen’e forma hediye etti.

Yeni Çarşı’da çay ocağı işleten ve 20 yıldır her sezon bastırdığı fikstür ile taraftarın büyük takdirini toplayan Yaşar Erginal ile yıllardır Balıkesirspor’u gerek iç sahada gerekse de deplasmanda takip eden Yaşar Şen’i ziyaret eden Ümit Arslan vefalı taraftarların kulübe büyük katkı verdiğini söyledi.

“Başka Balıkesirspor yok”

Balıkesirspor için gecesini gündüzüne katan taraftarların takımın başarısı için büyük önem taşıdığını söyleyen Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan şunları söyledi:

“Balıkesirspor’u yıllardan beri yalnız bırakmayan, kıymetli Yaşar Erginal ağabeyimiz ve cefakar, vefakar, gerek deplasmanlarda gerekse içerideki maçlarda olsun, hem maddi hem de manevi her zaman Balıkesirspor’umuzun yanında olan değerli koca çınarımız Dede Yaşar ağabeyimize de şükranlarımı iletiyorum. Ne mutlu ki böyle Balıkesirspor taraftarları var. Takımımızın her zaman yanında oldukları için her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Başka Balıkesirspor yok. Balıkesirspor şehrimizin en büyük marka değeri. İnşallah güzel günler yakın. Allah’ın izniyle Balıkesirspor’umuzu hak ettiği yerlere getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Taraftarlardan başkana tablo

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan’ın vefakar taraftarları ziyaret etmesi Balıkesirspor Taraftarlar Derneği’ni de mutlu etti. Dernek Başkan Yardımcısı Erdinç Karakullukçu da Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan’a gösterdiği vefa nedeniyle tablo hediye etti.

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