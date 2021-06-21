Aziz Yıldırım'dan flaş karar!

Fenerbahçe'de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra ilk kez basın toplantısı yapma kararı aldı.

Yıldırım, perşembe günü saat 11:30’da Çırağan Sarayı’nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım’ın yaptığı duyuruda, “24 Haziran Perşembe günü saat 11.30’da Çırağan Sarayı’nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum” ifadeleri kullanıldı.

En son 2018’de yapılan başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini almış ve 4 bin 644 oy alan Aziz Yıldırım’a açık ara fark atarak 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sonlandırmıştı.