Aziz Yalçınkaya: "Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz"

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor’un 2-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını değerlendiren Kulüp 2. Başkanı Aziz Yalçınkaya, alınan galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyledi. Takımın iyi oyununun karşılığını sonuç olarak da almaya başladıklarını belirten Yalçınkaya, "Takımımız her hafta üzerine koyarak gidiyor. Takımımız oturdukça iyi sonuçların da geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Beşiktaş maçından da fazlasıyla umutluyuz. Kaliteli bir takım olduğumuzu inşallah her maçımızda göstereceğiz. Tabi bu sezon ligin zorlu geçmesi muhtemel. Hem pandemi süreci hem uzun maraton her an her futbolcunun kıymetini size sık sık hatırlatacaktır. Hamza hocamız da bu anlamda takımdaki her futbolcuyu her an hazır tutuyor. Kim oynarsa oynasın formasının hakkını fazlasıyla veriyor" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş maçından galibiyetle dönmek istiyoruz"

Yalçınkaya, ligin 7. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşarak, "Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Beşiktaş deplasmanı her zaman zordur. Bu bilinçle rehavete kapılmadan en iyi sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.