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Aurelio, yeniden Fenerbahçe’de

FENERBAHÇE, BİR DÖNEM FORMASINI GİYEN MEHMET AURELİO'NUN, A TAKIM TEKNİK EKİBİNDE GÖREVE BAŞLADIĞINI AÇIKLADI.

Aurelio, yeniden Fenerbahçe’de

FENERBAHÇE, BİR DÖNEM FORMASINI GİYEN MEHMET AURELİO'NUN, A TAKIM TEKNİK EKİBİNDE GÖREVE BAŞLADIĞINI AÇIKLADI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:17
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Aurelio, yeniden Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, bir dönem formasını giyen Mehmet Aurelio’nun, A takım teknik ekibinde göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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