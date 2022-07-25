Arda Turan Westerlo'ya mı transfer oluyor?

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada geleceğine dair konuşan Arda, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde olur, rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." demişti.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

Futbolu bırakması halinde teknik direktör olacağını ve ekibini şimdiden topladığını belirten başarılı futbolcu, "Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum." demişti.

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A İSTEDİ"

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Sergen Yalçın'ın yaptığı teklifi itiraf eden Arda Turan, "Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Benim sıkıntılar yaşadığım günlerimde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı." diye konuşmuştu.

Bu açıklamaların ardından tecrübeli futbolcu, sürpriz bir yerde paylaşım yaptı ve dedikoduları alevlendirdi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Belçika'nın Westerlo kasabasına giden Arda, kulüp tesislerini gezerek, paylaşımlarda bulundu.

TRİBÜNDE MAÇI İZLEDİ

Westerlo'nun Belçika Pro League ilk haftasında Cercle Brugge'ü 2-0 mağlup ettiği maçı da tribünden takip eden Arda Turan, Hasan Çetinkaya ile sık sık mücadeleyi değerlendirdi.

SIK SIK NOT ALDI

Tecrübeli futbolcunun maçı dikkatle izlediği ve sürekli notlar aldığı da görüldü.

Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın Türk futbolculara önem verdiği bilinirken, Arda Turan'ı da kadroda görmek istediği ifade edildi.

KARARI BEKLENİYOR

Taraftarlar da bu paylaşımları "Arda Turan Westerlo'ya transfer olacak" şeklinde yorumladı. Milli futbolcunun bu ilgiye karşısında kariyerine dair nasıl bir karar vereceği de merak konusu oldu.

kaynak: sabah