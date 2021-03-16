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Antrenmana Mercedes ile gitti, para cezası verildi
Bayern Münih'li Kingsley Coman, antrenmana Mercedes marka arabayla gelmesi sebebiyle para cezasına çarptırıldı.
Spor 16.03.2021, 11:37
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Alman ekibi Bayern Münih'li futbolcuları Audi ile yaptıkları sponsorluk gereği Audi marka arabayla gelmek zorundalar. Farklı bir marka otomobille gelmeleri durumunda 50 bin euro para cezası ödemek durumundalar.
Oyuncu Kingsley Coman, bu kuralı ihlal etti. Geçtiğimiz hafta sonu antrenmana Mercedes marka ile antrenmanlara geldi. Bunun sonucunda antrenmanlara alınmadı ve Mercedes marka arabasını tesislerin yakınında bir caddeye park etmek zorunda kaldı.
Geçen sene de beyaz bir McLaren ile antrenmanlara gelen yıldız futbolcu bu kuralı ikinci kez çiğnemiş oldu. Coman'a bu hareketi sebebiyle para cezası verileceği öğrenildi.