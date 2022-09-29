Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alacak. Ay-yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın Fransa’yla karşılaşacak.

Kurulduğu günden bu yana Türk sporunun yanında olan Turkcell’in en başından itibaren ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 30 Eylül - 09 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alacak. Meksika’daki son Dünya Kupası’nda ikinci olan milliler, Türkiye’deki Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Haiti, Fransa ve Liberya’yla mücadele edecek.

80 karşılaşma oynanacak

Ay-yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Fransa’yla karşılaşacak. Beş kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası’nda 80 karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası’nın finali ise 9 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu’nda olacak.