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Ali Eren Demirezen, dünya devine karşı ringe çıkıyor

Türk ağır sıklet boksunun dev isimlerinden Ali Eren Demirezen, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Amerikalı dünya devi Kevin Johnson’a karşı ringe çıkacak. Hamburg’un lüks mekanlarından Die Bucht’ta açık havada gerçekleştirilecek olan gala başta Amerika, İngiltere ve Almanya olmak üzere çok sayıda ülkede naklen yayınlanacak.

Spor 17.05.2022, 23:00 17.05.2022, 23:24
Ali Eren Demirezen, dünya devine karşı ringe çıkıyor

Galanın organizatörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, tabiri yerindeyse tam bir ağır sıkletler geçidi olacak gecede birbirinden çekişmeli maçlara yer vereceklerini belirterek, “Şu an dünyanın en iyi boksörü olarak bilinen Tyson Furry’in promotörü Frank Warren ile birlikte düzenleyeceğimiz galada birbirinden güçlü ağır sıklet boksörlerimiz ringe çıkacak. Dünya şampiyonumuz Mahmoud Charr, çok sayıda şampiyonluk yaşamış olan Christian Hammer, gelecekte dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılan Viktor Faust ve tabiki genç yeteneğimiz Volkan Gökçek’te ringde olacak. Ali Eren Demirezen’in son iki maçında Amerika’da gösterdiği yüksek performansın ardından boks otoriteleri böyle bir maçın Ali’ye yakışacağını belirtince ben de gerekeni yaptım. Boksta kral klasmanı olarak kabul edilen ağır sıklette bu kadar başarılı boksörlerimizin olması kulübümüzü dünyanın seçkin kulüplerinden birisi yapıyor. Bu karşılaşmaları Türkiye’de yayınlamak isteyen televizyon kanalları olursa onlarla da görüşebiliriz” şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Görevimizin bilincindeyiz"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, zorlu sınavların kendilerini beklediğini vurgulayarak, “Dünya devlerine karşı ringe çıktığımızın bilincindeyiz. Çok zor maçlar bizleri bekliyor fakat sporcularıma olan güvenim tamdır. Zorlu antrenmanlar sırasında sergiledikleri performansı görünce onlara olan güvenim daha da artıyor. Rakiplerimiz dünya devi de bizim sporcularımız onlardan kalan mı? Yetiştirdiğimiz sporcularımız da yakında dünya devlerini birer birer yerlere serecekler” ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Ali Eren Demirezen’e güvenimiz tam"

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz ise dünyanın dev boksörlerine karşı ringe çıkmış olan Kevin Johnson’un hayatının başarılarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar ringe çıktığı dövüşçüler hep dünyanın zirvesinde yer almış olan efsane isimlerden oluşuyor. Bunlar arasında dünya şampiyonlarından Mahmoud Charr, şu an Kiev belediye başkanı da olarak Ukrayna savaşında baş mevzilerde yer alan Vitali Klitschko, şu anki dünya şampiyonu İngiliz Tyson Furry, dünyanın en iyi boksörü olarak kabul edilen şampiyon Anthony Joshua, Andy Ruiz ve daha buradan sayamadığım onlarca dünya şampiyonuyla mücadele vermiş olan efsane bir şampiyon. Fakat sporcumuz Ali Eren Demirezen’e olan güvenimiz tamdır. Amerika’da kazandığı son maçların ardından boks otoritelerinin takdirini kazandı. Gösterdiği performans ile dünya boks izleyicisinin sevgisine mazhar oldu” değerlendirmesini yaptı.

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