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Akhisarspor’un transfer yasağı kalktı, 5 oyuncunun lisansı çıktı
TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor’un transfer yasağı kalktı.
Spor 21.01.2021, 14:39
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TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor’un transfer yasağı kalktı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesindeki bilgilere göre yeşil - siyahlılar Bekir Akın, Dzon Delarge, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım ve Serkan Sefil’in lisansını çıkartarak kadrosuna kattığı bildirildi.Transferin devam etmesi beklenirken toplu imza töreni yapılması bekleniyor.