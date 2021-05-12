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Adana Demirspor’un golcüsü Hasan Kılıç takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor’un gol kralı Hasan Kılıç takımdan ayrıldığını açıkladı.

Spor 12.05.2021, 13:25
Adana Demirspor’un golcüsü Hasan Kılıç takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig 2020-2021 sezon şampiyonu Adana Demirspor’un gol kralı Hasan Kılıç takımdan ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor, şampiyon olup Süper Lig’e çıkmaya hak kazanırken 12 golle takımın gol kralı olan 28 yaşındaki Hasan Kılıç, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, “Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucun da Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşçakal mavi şimşekler” ifadelerini kullandı.
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