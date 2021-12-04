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Abdullah Avcı: "El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 puandan başka bir şey kazanmadıklarını belirterek, el ele tutuşmayı inşallah sezon sonu yapacaklarını söyledi.

Spor 04.12.2021, 19:12
Abdullah Avcı: "El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3 puandan başka bir şey kazanmadıklarını belirterek, el ele tutuşmayı inşallah sezon sonu yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor’u 2-0 yenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısına taraftarlara teşekkür ederek başladı.

Avcı, taraftarların tribünleri doldurduğunu belirterek, "Geçen hafta Karagümrük maçında sonra taraftarları davet ettik ve bugün burayı tamamen doldurdular. Özellikle geldiğimden beri söylüyorum onların desteği bizim için çok önemli. Takıma verdikleri pozitif destek bizi mutlu ediyor. ’Savunmayı hücumu da beraber yapacağız’ demiştik.Taraftarlar destek oldu, sabır istedim. Sabır şuydu, Karagümrük maçında penaltı öncesinde 2 dakika 17 saniye, 46 pasla penaltı, sabır oyunudur. Buna da sabredip destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız "dedi.

Ligin ciddi, zor takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarını belirten Avcı, "En çok rakip arkasına koşu yapan, kilit pas, şut atan önde bireysel geçişleri yapan bireysel oyun zenginliğe sahip bir takım vardı. İlk 15 dakika oyuna giremedik. Kazandığımız topları kaybettik. Rakip üstümüze geldi. Yetenekli oyuncumuzla golü bulduk. İlk yarı sonlarında iki kenar ortalarıyla pozisyon verdik. İkinci yarı erken gol bulup topa sahip olmayı arttırarak devam etmek istedik. Bir takımın şampiyon olması için topa sahip olduğunda da savunma yapması gerekir. Savunma her zaman ayakta tutacaktır" dedi.

Avcı, ikinci yarı daha dengeli oynadıklarını belirterek, "Zor rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15. maçı oynadık, 3 puanı cebimize koyduk. Başka bir şey kazanmadık. Cornelius, hastanede. Koita’ya teşekkür ediyorum. Bugün planda yoktu 10. dakika sahaya girdi, uzun süre takımda kaldı. Ekibim gece gündüz çalışıyor. Yeni yönetim kurulumuz başkana hayırlı o Onlara teşekkür ediyoruz. Ertuğrul Doğan’a ayrı parantez açıyoruz, üretmemizi sağlıyorlar. Rekorlar kırılıyormuş, o oluyor bu oluyormuş, bakmıyorum. Hafta hafta bakıp bir 3 puan daha cebimize koyuyorum. Yarın antrenman yapacağız ve devam edeceğiz. Oyuncularımı seviyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan müsabakada Samet Akaydın ile girdiği ikili mücadele kafasına darbe alarak oyundan çıkan Cornelius’a 8 dikiş atıldığı, durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

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