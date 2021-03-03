3. Lig: Karşıyaka: 3 - Çatalcaspor: 3
Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 24. hafta maçında Çatalcaspor’u konuk eden Karşıyaka, rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 24. hafta maçında Çatalcaspor’u konuk eden Karşıyaka, rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Engin xx, Harun Pekyürek xx, Semih Kocaman xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey xxx, Mustafa Değirmenci x, Özgür Güler x, Metin Peker xx (Özkan Duman dk. 82 ?), Muhammet Öztekin xx, İlyas Kahraman xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak x (Harun Atalay dk. 61 x), Namık Çelik x (Doğukan İnci dk. 46 xx), Hakan Kuş xx
Çatalcaspor: Özgün Köklü x, Ahmet Akyüz xx, Fatih Kara xx, Fırat Sezer xx, Kadir Mert Örentepe xx, Armağan Beytullah Özer xx (Burak Yamaç dk. 77 x), Ziya Şakar xx, Cem Şahin xx, Önder Akdağ xx (Hakan Arslantürk dk. 71 x), Yusuf Atasoy xx (Kevin Çağtay Öcal dk. 90+3 ?), Burhanettin Çakırefe xx (Muhammet Yılmaz dk. 46 xx)
Goller: Hakan Kuş (dk. 1 ve 20 pen.), Cenk Özbey (dk. 90) (Karşıyaka), Kadir Mert Örentepe (dk. 6), Burhanettin Çakırefe (dk. 12), Yusuf Atasoy (dk. 39) (Çatalcaspor)Sarı kartlar: Yusuf Atasoy, Cem Şahin, Ahmet Akyüz (Çatalcaspor), Hakan Kuş (Karşıyaka)