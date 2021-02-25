3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Osmaniyespor: 1
Misli.com 3.Lig 3. Grup 22. Hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, Osmaniyespor’la 1-1 berabere kaldı. I
Misli.com 3.Lig 3. Grup 22. Hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, Osmaniyespor’la 1-1 berabere kaldı. I
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler x, Mehmet Yılmaz Çalışır x, Eray Tanık x
Isparta 32 Spor: Murat Can x, Batuhan Demirel x (Muhammed Çoban dk. 65 x), Semih Üstün x (Bekir Karadeniz dk. 46 x), Efşan xxx, Kaan Oruç x (Mustafa Acar dk. 83 ?), Kadir x, Nurettin Çakır xx, Mustafa Diler xx, Kerem Pala xx, Arif Birşen x, Bilal Çebi x (Emir Kaan Gültekin dk. 57 x)
Osmaniyespor: Mesut Balkan x, Gencay Erten x, Kerim Bölük x, Bora Yılmaz x (Burak Evren dk. 57 x) Alper Yener x (Halil İbrahim Cenik dk. 57 xx), Sırat Yeşilördek x, Yavuz Koç x, Tayfun Sabri Gümüşoğlu x. Soner Birinci x, Onur Kızıltaş x (Mertcan Dursun dk. 82 ?)
Goller: Nurettin Çakır (dk. 45+1 pen.) (Isparta 32 Spor), Halil İbrahim Cenik (dk. 90+5) (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: Semih Üstün (dk. 90+4) (Isparta 32 Spor)Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kerem Pala, Nurettin Çakır, Bilal Çebi (Isparta 32 Spor), Sırat Yeşilördek, Onur Kızıltaş, Burak Evren, Kerim Bölük (Osmaniyespor)