Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıda Başkan Soyer’e veda edildi. Duygu dolu anların yaşandığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, “Cumhuriyet’in 100. yılında bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olmak bana hayatım boyunca yetecek en büyük gurur. Ancak ben yola devam ediyorum. Çünkü bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında kurulan, kent ekonomisinde belirleyici role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 125’inci toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığındaki dönemin son toplantısında genel değerlendirme yapıldı. Kurul üyeleri tarafından Başkan Soyer’e veda edilerek, sevgi ve gurur dolu sözler dile getirildi.



“Minnettarım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buraya gelirken çalışma arkadaşlarımla vedalaştım ve son toplantım için buraya geldim” diyerek sözlerine başladı. Başkan Soyer, bugüne kadar olan katkıları için İEKKK üyelerine teşekkür ederek, “Ben yola devam ediyorum. Bu yolda güçlü olmak lazım, bunu başaracağıma inanıyorum. Ben bu ülkenin bu hikâyeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Bu yaşam kalitesini bu ülkede yaşayan hiç kimse hak etmiyor. Bambaşka bir yaşam seviyesinde yaşıyor olmalıyız. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Gücüm yettiğince devam edeceğim. Bana gösterdiğiniz yakınlık için her birinize minnettarım” ifadelerini kullandı.

İEKKK’nin Türkiye’de örneği olmayan bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu kurul inanılmaz kıymetli bir kurul. Burada tarih, siyaset, arkeoloji her şey konuşuluyor. Burada büyük bir içtenlikte bütün farklılıklar masaya yatırıldı. O yüzden önümüzdeki süreç neyi getirirse getirsin ne olacaksa olsun bu kurul kalmalı. Bu şehrin hafızasında kalmalı ve unutulmamalı. Bu kurul ortak aklı, şehir için ortak vicdanı, derdi tasayı taşıyan insanlardan oluşuyor” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Başkan Soyer, şunları kaydetti:

“Bana çok büyük bir yük yüklediniz, asla bu değer karşısında sizleri mahcup etmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Empati yapmak en çok gayret ettiğim nokta. Empati yapmaya başladığınızda demokrasinin de yolunu açmış oluyorsunuz. Benim en çok yapmaya çalıştığım şey bu. Hiç kuşkusuz yetişemediklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız oldu ancak sizler onu bir tarafa bırakacak başka şeyler oluşturdunuz. Bu nezaket hiç unutmayacağım bir şey.”

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer ise “Aklı, vicdanı, nezaketi, mütevaziliği, tatlı dili, kibarlığı, beyefendiliğiyle kaybetmeye yüz tutmuş değerlerin örneğisiniz. Kent sizi çok özleyecek. İzmir’den tüm ülkeye örnek oldunuz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir’in en çok göç alan şehirlerden biri olduğunu ve Türkiye’nin batıya dönük bir şehir haline gelindiği vurguladı.

Soyer’e enerjisinin hiç eksik olmaması gerektiği temennisinde bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu masanın etrafında her konuyu medenice tartışma fırsatını bize oluşturdunuz. Siyaset sayesinde sizi tanıma fırsatımız oldu. Bizim sizlerle olan dostluğumuz sonsuza dek devam edecek. Bir kardeşiniz olarak bundan sonraki süreçte bir telefon uzaktasınız” şeklinde konuştu.

Soyer ile birlikte uzun yıllar boyunca çalıştıklarını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “İZTARIM projesinin devam etmesi gerek. İzmir’e birlikte iş yapma kültürünü de getirdiği için bizlere ve kente çok kazanç sağladı" ifadelerini kullandı.



Kurul üyelerinden Başkan Soyer’e teşekkür plaketi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm kurul üyeleri adına İEKKK Dönem Başkanı Mehmet Ali Kasalı’ya teşekkür plaketi verdi. İEKKK üyeleri de verdikleri hizmetlerden dolayı Başkan Soyer’e teşekkür plaketi hediye etti.