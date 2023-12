"Doğu'nun Çukurova’sı" Iğdır’da yıllardır çiftçilik yapan ve örnek çiftçi olarak bilinen Alican Açkan, sonbahar mevsiminde karpuz hasadı yaptı. Iğdırlı çiftçi normal zamanda ekilen karpuzlar ile beraber tohumu atadan gelen ve melez olan siyah karpuz olarak bilinen karpuzu ekti. Diğer karpuzlar hasat olurken Açkan, yetişmesi uzun süre alan bu siyah karpuzlar ile özel ilgilendi. Sonbahar mevsimi ile olgunlaşan karpuzun hasadı da sonbahar mevsimine denk geldi. Açkan çoğu insanın bu karpuzu gördüğünde şaşırdığını belirtirken aslında bu karpuzu ekiminin atadan geldiğini söyleyerek, “Biz de büyük çile ve küçük çile vardır. Bizde her yıl geleneksel olarak yöresel olarak çile bayramında illaki olmazların olmazı karpuz kesiyoruz. Bizde bu bir bayramdır. Ektiğimiz ve bugün hasadını yaptığımız bu karpuz melezdir ve yıllardan beri siyah karpuz olarak gelmiştir. Bu karpuzun özelliği siyah olması ile beraber baba ve deden gelme bir karpuzdur. Türkiye genelinde iddia ediyorum açık tarlada şu an karpuz yoktur. Biz bu karpuzu marketlere, hastası olanlar canı karpuz çekenlere ya da hamile ablalarımıza, bacılarımıza veriyoruz. Bu şekil ihtiyaçlar için vatandaşlar bu karpuzu alıyor. Bu karpuz bakım istediği için bizde bakımını yaptığımız için bugüne kadar geldi. Bu karpuzun hasadı 21 Aralığa kadar sürer” dedi.



Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, Iğdır'da tarım üretimin 9 ay sürdüğünü söyleyerek, "Iğdır'da vejetasyon süresi hala devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. Kasım ayının da üretim sezonuna dahil olmasını da göze alırsak yani demek ki Iğdır'da biz üç ay ürün üretemiyoruz. 9 ay üretimimiz var. Bu her ile nasip olacak bir durum değildir. Iğdır’ımızın mikro klima özelliği olmasından dolayı bu durum önemli bir yer tutuyor. Tarım dolayısıyla burada bizim biz bir ürünü daha erken veya daha geç üretmemiz bize kazandırır. Dolayısıyla biz şu an iklimi zorluyoruz. Hem sonbaharı zorluyor hem ilkbaharı zorluyoruz. İnşallah Iğdır'da biz bunu daha da ileriye götüreceğiz. Şu anda Türkiye'de açık tarlada karpuz görmek mümkün değildir. İlkbahar tadında bir karpuz var. İnsanlarımızın da buna riayet ederek bu karpuzdan alması lazımdır” dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Iğdır’ın iklim olarak üretime yatkın olduğunu dile getirerek, "İlimizde karpuz üretimi son yıllarda artmaya başlamıştır. Karpuz hasadımız hala devam etmektedir. Iğdır Ovamız verimini ve potansiyelini göstermektedir. Biz her aşamada üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.