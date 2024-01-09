Organomineral ve mikrobiyal sıvı gübreler yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si çiftçi katkı paylı olarak 20 litrelik bidonlarda verilirken destek sayesinde çiftçilerin gübre teminindeki maddi yükü de hafifletilmiş oluyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere verdiği kırsal destekler ile çiftçilerin maddi yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Belplas AŞ tarafından üretilen, organik maddeler içeren besin değeri yüksek sıvı gübreler Başkentin 25 ilçesindeki yerli üreticiye ulaştırılıyor.

TOPRAK DOSTU ORGANİK SIVI GÜBRELER MEVSİMİNDE TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde dağıtımı gerçekleştirilen organomineral ve mikrobiyal sıvı gübreler; yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si çiftçi katkı paylı olarak 20 litrelik bidonlarda dağıtılıyor.

BelPlas AŞ tarafından uzman bir ekip tarafından laboratuvar ortamında üretilen azot, fosfor ve potasyum elementli toprak dostu sıvı gübrelerin öncelikle arpa ve buğday üreten çiftçilere dağıtımı başladı. Besin değeri yüksek sıvı gübreler sayesinde yerli üreticiler hem daha fazla hasat sağlayacak hem de ekonomik açıdan rahatlayacak.

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gerçek Belediyecilik halk için çalışmak, üretmek, kente ve kentliye değer katmaktır. Gerçek Belediyecilik budur” ifadelerini kullandı.

HEM KALİTELİ HEM DE UYGUN FİYATLI GÜBRE

1 milyon 200 bin litre sıvı gübre dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen BelPlas AŞ Ziraat Mühendisi Uzbay Aslan, “BelPlas şirketimizin kendi öz kaynaklarıyla ürettiği sıvı organik gübrelerimiz Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracığıyla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dağıtımlarımız yıl içeresinde devam ediyor. Toplamda 1 milyon 200 bin litre sıvı gübre dağıtmaya hedefliyoruz. Kendi üretimimiz olan sıvı gübreler dışarı da satılanın 5’te bir oranında daha uygun fiyatlı olarak çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Başkentte tarımın verimliliğini artırarak yerel ekonomiyi canlandırmak için çiftçilere verilen sıvı gübre desteği ile maliyetlerde önemli bir azalma yaşanırken, tarım faaliyetlerinin de sürdürülebilir olmasına katkı sağlanıyor.

Çiftçiler, ekilen tahılların kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde kullanmak amacıyla gerçekleştirilen sıvı gübre dağıtıma yoğun ilgi gösteriyor.

Piyasa fiyatlarına göre hem kaliteli hem de uygun fiyatlı gübre desteğinden yararlanan çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet Ali Taylan (Altındağ Kavaklı Mahallesi): “Çiftçilik ile uğraşıyoruz. Bu dağıtılan sıvı gübreyi 3-4 yıldır kullanıyoruz. Çok memnunuz, arpa buğday ve nohut ekiyoruz. Sağ olsun belediyemizin yaptığı desteklerden faydalanıyoruz.”

-Halil Taylan (Altındağ Kavaklı Mahallesi): “Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın bu hizmetlerinden dolayı kendisinden çok memnunuz. Daha önce mazot desteği verdi şimdi ise gübre desteği veriyor. Tarımın desteklenmesi lazım, çünkü gıdada ve tarım ürünlerinde büyük bir enflasyon var. Bunun önlenmesi için tarımın desteklenmesi gerekiyor.”

-Ali Köse (Altındağ Peçenek Mahalle Muhtarı): “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz, çiftçiye ve köylüye verdiği desteklerden dolayı… Çiftçilerimiz bu desteklerden dolayı çok memnun.”

-Ahmet Kahraman (Akyurt İlçesi): “Bu destekler üretim yapanlar için çok güzel bir destek. Daha önce yapılan desteklerden faydalandık ve çok memnunuz.”

-Recai Uğur (Akyurt İlçesi): “Çok iyi bir uygulama. Bu proje başladığı günden beri hepsinden yararlandık. Ben genellikle buğday, arpa ve nohut ekiyorum. Yani bu fırsatları biz de değerlendiriyoruz.”

-Ali Paşa Şafak (Akyurt İlçesi): “Ufak tefek çiftçilik ile uğraşıyorum. Çiftçiye yapılan destekleri çok faydalı buluyorum. Arpa, buğday ve nohut ekiyorum. Belediyemizin ilk günden beri yaptığı tüm desteklerden faydalandım.”